Darts scores

November 28-29, 2018

Men – Division I

2537-78

Bulls Deep – 75

Bentley’s - 66

Just the Tips 56

Dart Side – 42

SDB – 26

Men – Division II

Illeagles – 73

P.D. – 70

Pirates – 66

Tons of Bull – 61

Outlaws – 56

High In: “Tron” 60

High Out: Dennis Smith - 92

High Ton: Tysen Blake and

Lewis Coffman 4T0

8T0: None

Womens – Division

WWW – 83

Trips R Us – 80

Eagle Women – 75

6 Chix – 72

Neighbors – 56

Sativa Divas – 18

Women – Division II

Night Owls – 69

Nice Tips – 67

Anger Management – 52

Wildthings – 51

Happy Hookers – 50

Extroverts – 50

High In: Bree – 77

High Out: Brandee Martel – 62

High Ton: Mona Mooney and

Liz Webber 4T0

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Dart Side (*) vs Bulls Deep (9)

2537 (15) vs SDB (0)

Bentleys (6) vs Just the Tips (9)

Outlaws (5) vs Pirates (10)

P.D. (8) vs Tons of Bull (7)

Illeagles vs BYE

Trips R Us (8) vs 6 Chix (7)

Eagle Women (11) vs WWW (4)

Happy Hookers (12) vs Sativa Divas (*)

Neighbors (8) vs Nice Tips (7)

Extroverts (1) vs Wildthings (14)

Nite Owls (11) vs Anger Management