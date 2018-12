Dart scores

December 5-6, 2018

Valdez Dart Association

Men – Division I

2537 - 90

Bulls Deep – 86

Bentley’s - 66

Just the Tips - 65

Dart Side – 59

SDB – 26

Men – Division II

Illeagles – 86

P.D. – 70

Pirates – 69

Tons of Bull – 65

Outlaws – 58

High In: Curtis Doughman - 64

High Out: Taven Woods - 92

High Ton: Ed Frank - 4T3

8T0: None

Women – Division I

WWW – 93

Eagle Women – 89

Trips R Us – 85

6 Chix – 83

Neighbors – 60

Sativa Divas – 22

Women – Division II

Nice Tips – 76

Night Owls – 75

Anger Management – 61

Wildthings – 59

Happy Hookers – 57

Extroverts – 50

High In: Anna Mae Lishka - 58

High Out: Kat - 54

High Ton: Kelly Letendre 3T1

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Dart Side (11) vs Tons of Bull (4)

2537 (12) vs Pirates (3)

Bulls Deep (11) vs Bentleys (*)

Just the Tips (9) vs SDB (*)

Illeagles (13) vs Outlaws (2)

P.D. vs BYE

6 Chix (11) vs Neighbors (4)

Sativa Divas (1) vs Eagle Women (14)

WWW (10) vs Trips R Us (5)

Wildthings (8) vs Happy Hookers (7)

Nice Tips (9) vs Nite Owls (6)

Anger Management (9) vs Extroverts (6)