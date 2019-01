Dart scores for January 9-10, 2019

Valdez Dart Association

January 9-10, 2018

Men – Division I

Bulls Deep – 114

2537-107

Bentley’s - 97

Just the Tips 81

Dart Side – 77

SDB – 38

Men – Division II

Illeagles – 118

Tons of Bull – 93

Pirates – 92

P.D. – 89

Outlaws – 69

High In: Adam Bingamon 76

High Out: James Hughes 88

High Ton: Phil Dickenson, Cody Honea

Mike Schaeffer, Mike Gutbrod,

John Sodergren, all 4T0

8T0: K.J. Kircher

Women – Division I

WWW – 126

Eagle Women – 125

Trips R Us – 117

6 Chix – 110

Neighbors – 79

Sativa Divas – 34

Women – Division II

Night Owls – 103

Nice Tips – 95

Anger Management – 76

Wildthings – 72

Happy Hookers – 70

Extroverts – 69

High In: Diane Malone 70

High Out: Betty Hoffman 64

High Ton: Vickie Martel 3T8

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Dart Side (8) vs Bentleys (7)

Outlaws (8) vs Just the Tips (7)

P.D. (12) vs SDB (3)

Illeagles (11) vs Bulls Deep (4)

Pirates (7) vs Tons of Bull (8)

2537 vs BYE

Anger Management (4) vs 6 Chix (11)

Happy Hookers (3) vs Eagle Women (12)

WWW (12) vs Nice Tips (3)

Trips R Us (10) vs Extroverts (5)

Nite Owls (12) vs Sativa Divas (3)

Neighbors (10) vs Wildthings (5)