Dart Scores

Valdez Dart Association

January 23-24, 2018

Men – Division I

Bulls Deep – 124

2537-122

Bentley’s – 97

Dart Side – 92

Just the Tips 88

SDB – 44

Men – Division II

Illeagles – 123

Pirates – 108

Tons of Bull – 106

P.D. – 103

Outlaws – 74

High In: Scott Malone 76

High Out: Mike Gutbrod 53

High Ton: Cody Honea, Ray

Gross, Tysen Blake,

John Sodergren, all 4T0

8T0: None

Women – Division I

WWW – 143

Eagle Women – 141

Trips R Us – 133

6 Chix – 128

Neighbors – 97

Sativa Divas – 39

Women – Division II

Night Owls – 120

Nice Tips – 114

Wildthings – 91

Happy Hookers – 89

Anger Management – 88

Extroverts – 73

High In: Serena Prather 65

High Out: Meta Mendenhall 56

High Ton: Libby Daneilson 3T7

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Pirates (9) vs Dart Side (6)

Bulls Deep (*) vs 2537 (7)

SDB (*) vs Bentleys (*)

Just the Tips vs BYE

Tons of Bull (3) vs Outlaws (*)

Illeagles (*) vs P.D. (6)

Sativa Divas (2) vs 6 Chix (13)

Trips R Us (10) vs Eagle Women (5)

WWW (7) vs Anger Management (8)

Neighbors (5) vs Happy Hookers (10)

Wildthings (8) vs Nice Tips (7)

Nite Owls (13) vs Extroverts (2)