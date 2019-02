Dart scores

Valdez Dart Association

January 23-24, 2018

Men – Division I

Bulls Deep – 141

2537-133

Bentley’s – 113

Just the Tips 94

Dart Side – 92

SDB – 48

Men – Division II

Illeagles – 142

Pirates – 118

P.D. – 111

Tons of Bull – 110

Outlaws – 93

High In: Jeremy Schaeffer 72

High Out: Jeremy Casillas 2T0

High Ton: Jeremy Schaeffer, Mike

Anderson, Ray Gross, Richard

Davis, Adam Bingamon, all 4T0

8T0: Mike Anderson

Women – Division I

WWW – 157

Eagle Women – 153

Trips R Us – 138

6 Chix – 135

Neighbors – 100

Sativa Divas – 40

Women – Division II

Night Owls – 127

Nice Tips – 125

Wildthings – 99

Anger Management – 98

Happy Hookers – 97

Extroverts – 77

High In: Bridget Davis - 74

High Out: Mona Mooney/Bree

Tiedeman 40

High Ton: Diane Malone 2T0

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Dart Side (*) vs Illeagles (10)

2537 (11) vs Tons of Bull (4)

Bentleys (5) vs Pirates (10)

Bulls Deep (9) vs Just the Tips (6)

Outlaws (7) vs P.D. (8)

SDB (*) vs BYE

Wildthings (8) vs 6 Chix (7)

Neighbors (3) vs Eagle Women (12)

Sativa Divas (1) vs WWW (14)

Trips R Us (5) vs Anger Management (10)

Nite Owls (7) vs Happy Hookers (8)

Extroverts (4) vs Nice Tips (11)