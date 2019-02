Dart scores

February 13-14, 2019

Men – Division I

2537-154

Bulls Deep – 147

Bentley's – 119

Just the Tips - 109

Dart Side – 105

SDB – 58

Men – Division II

Illeagles – 151

Pirates – 132

Tons of Bull – 127

P.D. – 117

Outlaws – 107

High In: Clayton Kramer 62

High Out: Glen Sodergren 80

High Ton: Jeremy Schaeffer, Jason

Kendall, Gary Sparks, all 4T0

8T0: None

Women – Division I

WWW – 179

Eagle Women – 176

Trips R Us – 159

6 Chix – 149

Neighbors – 107

Sativa Divas – 43

Women – Division II

Nice Tips – 141

Night Owls – 139

Anger Management – 120

Wildthings – 115

Happy Hookers – 98

Extroverts – 80

High In: Kathy Molinar - 73

High Out: Kathy Molinar -54

High Ton: Bonnie Woods 3T1

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

2537 (12) vs Dart Side (2)

Outlaws (5) vs Bentleys (*)

Just the Tips (8) vs P.D. (*)

Illeagles (*) vs SDB (9)

Bulls Deep (6) vs Tons of Bull (9)

Pirates vs BYE

6 Chix (*) vs Happy Hookers (*)

Nice Tips (2) vs Eagle Women (13)

WWW (13) vs Extroverts (2)

Nite Owls (7) vs Trips R Us (8)

Sativa Divas (*) vs Wildthings (10)

A.M. (10) vs Neighbors (5)