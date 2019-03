Dart scores

February 13-14, 2019

Men – Division I

2537-163

Bulls Deep – 162

Bentley's – 135

Just the Tips - 119

Dart Side – 105

SDB – 62

Men – Division II

Illeagles – 166

Pirates – 138

Tons of Bull – 127

P.D. – 124

Outlaws – 118

High In: Curtis Doughman 70

High Out: Jeff Woods 82

High Ton: Ray Gross 4T0

8T0: None

Women – Division I

WWW – 188

Eagle Women – 184

Trips R Us – 170

6 Chix – 165

Neighbors – 111

Sativa Divas – 56

Women – Division II

Night Owls – 150

Nice Tips – 145

Anger Management – 131

Wildthings – 119

Happy Hookers – 110

Extroverts – 87

High In: Stephanie Cubel 76

High Out: Erin Morgan 81

High Ton: Angela Smith 4T0

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Dart Side (*) vs Just the Tips (10)

Bentleys (6) vs 2537 (9)

SDB (4) vs Outlaws (11)

P.D. (0) vs Bulls Deep (15)

Pirates (6) vs Illeagles (9)

Tons of Bull vs BYE

Eagle Women (8) vs 6 Chix (7)

Happy Hookers (6) vs WWW (9)

Trips R Us (11) vs Nice Tips (4)

Extroverts (7) vs Sativa Divas (8)

Neighbors (4) vs Nite Owls (11)

Wildthings (4) vs A.M. (11)