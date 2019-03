Dart Scores

March 13-14, 2019

Men – Division I

Bulls Deep – 197

2537 - 195

Bentley's – 158

Just the Tips - 142

Dart Side – 132

SDB – 68

Men – Division II

Illeagles – 183

Pirates – 161

Tons of Bull – 143

P.D. – 139

Outlaws – 131

High In: Dennis Dawson 40

High Out: Jon U 76

High Ton: Mike Schaeffer, Ryan

Compehos, Mike Gutbrod all 4T0

8T0: None

Women – Division I

WWW – 217

Eagle Women – 214

Trips R Us – 196

6 Chix – 189

Neighbors – 128

Sativa Divas – 62

Women – Division II

Nice Tips – 169

Night Owls – 168

Wildthings – 161

Anger Management – 155

Happy Hookers – 135

Extroverts – 96

High In: Cindy Compehos 53

High Out: Kat 95

High Ton: Heidi Horning 3T2

8T0: None

Weekly Scores – Men/Women

Dart Side (10) vs P.D. (5)

Illeagles (8) vs 2537 (7)

Tons of Bull (5) vs Bentleys (10)

Pirates (11) vs Just the Tips (4)

Bulls Deep (12) vs SDB (3)

Outlaws vs BYE

Nite Owls (2) vs 6 Chix (13)

Wildthings (10) vs Eagle Women (5)

WWW (10) vs Neighbors (5)

Sativa Divas (3) vs Trips R Us (12)

Happy Hookers (12) vs Extroverts (3)

Nice Tips (7) vs A.M. (8)